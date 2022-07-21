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Суд в Эстонии осудил троих мужчин за покупку дронов для российской армии
21.07.2022 23:10
В Эстонии Харьюский уездный суд признал трех мужчин виновными в поддержке агрессии России против Украины – они занимались приобретением дронов для российской армии.
Об этом, как пишет Европейская правда, сообщает телерадиокомпания ERR.
Суд установил, что осведомленный с российской агрессией в отношении Украины, 43-летний Владимир с двойным гражданством разместил 11 мая в соцсети "ВКонтакте" публичный призыв к поддержке России и организовал сбор средств на приобретение дронов для российской армии.
"В призыве мужчина просил перевести деньги на покупку дронов на его банковский счет. На собранные деньги и личные средства Владимир приобрел три дрона, которые пытался перевести в Российскую Федерацию через пограничный пункт Койдула, где он и был задержан", - добавил суд.
Суд назначил мужчине как наказание один год заключения, из которых реально нужно провести за решеткой четыре месяца. Оставшиеся восемь месяцев заменили на условное наказание с 4-летним испытательным сроком. Полученные дроны были конфискованы. Осужденный также должен возместить процессуальные расходы в размере 1632,60 евро.
Суд также обвинил двух мужчин, которые по призыву Владимира перечислили деньги на приобретение дронов с целью поддержать российскую агрессию.
Суд назначил им наказание в виде пяти месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком на год и восемь месяцев. Один человек также должен возместить процессуальные расходы в размере 1224 евро, другой – в размере 1191,60 евро.
Поддержка акта агрессии иностранного государства наказывается в Эстонской Республике лишением свободы сроком до 5 лет. Поддержкой агрессии также является приобретение и финансирование поставок техники, в том числе, например, дронов, для ведения боевых действий различных подразделений русской армии.
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