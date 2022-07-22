

Полиция задержала одного человека по обвинению в незаконном ввозе в Грузию около 3 кг кокаина

22.07.2022 12:09





Сотрудники Департамента Центральной криминальной полиции МВД и Таможенного департамента Службы доходов Минфина Грузии, в результате совместно проведенных оперативных мероприятий и следственных действий, задержали в Тбилисском международном аэропорту гражданина Украины С.К. 1995 года рождения по обвинению в незаконном ввозе в Грузию около 3 кг кокаина.



По данным МВД, украинскому гражданину вменяется незаконное приобретение, хранение и незаконный ввоз в Грузию наркотического средства в особо крупном размере.



В информации ведомства отмечается, что преступление предполагает лишение свободы на срок до 20 лет или бессрочное лишение свободы.



«Правоохранители, в результате осмотра багажа обвиняемого, изъяли из предварительно устроенного в его сумке тайника наркотическое средство в особо крупном размере – около 3 кг кокаина в качестве вещественного доказательства. Следствием установлено, что С.К. доставил эти наркотики самолетом из Федеративной Республики Бразилия и ввез на территорию Грузии. Расследование по факту незаконного приобретения, хранения и незаконного ввоза в Грузию наркотического средства в особо крупном размере ведется по «а» подпункту 6-й части статьи 260 и «а» подпункту 4-й части статьи 262 УК Грузии», - отмечается в информации.



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