

В Черном море проходят масштабные учения НАТО

22.07.2022 16:46





11 стран принимают участие в военно-морских учениях НАТО «Бриз 2022» в Черном море.



В военных учениях принимают участие 24 боевых и вспомогательных судна и катера, пять самолетов, четыре вертолета и 1 390 военнослужащих Военно-морских сил Болгарии, Албании, Бельгии, Греции, Италии, Латвии, Польши, Румынии, США, Турции, Франции, а также военно-морского командования НАТО.



Это первые крупномасштабные учения НАТО в Черном море с начала вторжения России в Украину.





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