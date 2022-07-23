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Лиз Трасс: Великобритания будет увеличивать помощь Украине - агрессор должен проиграть
23.07.2022 23:47
Великобритания будет увеличивать помощь Украине после каждого ракетного обстрела россиянами украинских городов. Об этом заявила министр иностранных дел Великобритании, один из кандидатов на должность премьер-министра Лиз Трасс во время онлайн-выступления на Втором саммите первых леди и джентльменов, сообщает Укринформ.
«С каждой ракетой, попадающей в украинские города, с каждым пострадавшим мужчиной, женщиной и ребенком мы будем оказывать Украине все большую поддержку. Мы уже выделили более 4 млрд фунтов на разнообразную помощь и работаем совместно с партнерами по G7, чтобы ввести против России более мощные санкции, повысить коллективное давление на путинскую машину войны и увеличить коллективную помощь Украине», - сказала Трасс.
Она отметила, что количество доказательств военных преступлений России против гражданского населения в Украине растет. По ее словам, в настоящее время Россия использует продовольствие как элемент войны.
«Но агрессор должен проиграть. Именно поэтому мы должны помогать украинцам вытеснить россиян из своей страны. Великобритания оказывает разную военную помощь - от БТР до беспилотников, мы помогаем с подготовкой украинских военнослужащих на территории Британии. Мы ввели санкции против более 1 тысячи человек и более сотни разных предприятий. Эти жесткие действия преследуют цель усилить президента Зеленского», - акцентировала министр.
По ее словам, в Великобритании знают, что Украина при поддержке свободного мира может выиграть войну.
«Никто не может чувствовать себя в безопасности, пока Россия не отступит, ведь мы не можем позволить подобную агрессию в будущем. Именно на это будет направлена работа Великобритании», - заявила Лиз Трасс.
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