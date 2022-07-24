

Завершились боевые учения 21-го смешанного бронетанкового батальона

24.07.2022 12:24





По информации Минобороны Грузии, за заключительным этапом учений наблюдали командующий Западными Силами обороны Грузии бригадный генерал Коба Григолия и командиры Второй пехотной бригады.



«Плановые полевые учения проходили на полигоне Орфоло в течение двух недель. Первая неделя предусматривала огневую подготовку экипажей боевой техники и десанта. Вторая неделя учений была посвящена тактической подготовке, которая завершилась боевыми стрельбами. Элементы поддержки были представлены 82- и 120-мм минометами и инженерными группами. Целью учений было повышение боеготовности, отработка слаженности экипажей бронетехники и десанта, а также отработка слаженных действий с подразделениями обеспечения», — говорится в информации Минобороны.





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