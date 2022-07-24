|
|
|
Завершились боевые учения 21-го смешанного бронетанкового батальона
24.07.2022 12:24
По информации Минобороны Грузии, за заключительным этапом учений наблюдали командующий Западными Силами обороны Грузии бригадный генерал Коба Григолия и командиры Второй пехотной бригады.
«Плановые полевые учения проходили на полигоне Орфоло в течение двух недель. Первая неделя предусматривала огневую подготовку экипажей боевой техники и десанта. Вторая неделя учений была посвящена тактической подготовке, которая завершилась боевыми стрельбами. Элементы поддержки были представлены 82- и 120-мм минометами и инженерными группами. Целью учений было повышение боеготовности, отработка слаженности экипажей бронетехники и десанта, а также отработка слаженных действий с подразделениями обеспечения», — говорится в информации Минобороны.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: [email protected]; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна