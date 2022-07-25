

Сотрудники МВД Грузии завоевали золотые медали на Всемирных играх полицейских и пожарных

25.07.2022 13:24

Новости-Грузия



Сотрудники МВД Грузии завоевали две золотых медали на Всемирных играх полицейских и пожарных, которые проходят в эти дни Роттердаме (Нидерланды).



Информацию распространяет сегодня пресс-служба министерства внутренних дел.



Начальник департамента полиции Шида-Картли Теймураз Каландадзе занял первое место в соревнованиях по пауэрлифтингу в весовой категории 74 кг.



В этом же виде спорта сотрудник патрульной полиции Леван Гилигашвили завоевал золото в весовой категории 83 кг.



Как отмечают в МВД, Каландадзе и Гилигашвили – обладатели множества международных титулов. Они многократные чемпионы Грузии, Европы и Азии по пауэрлифтингу.



Всемирные игры полицейских и пожарных проводятся раз в два года, начиная с 1985 года. В этих соревнованиях принимают участие нынешние или отставные сотрудники полицейских и противопожарных органов. Они состязаются в олимпийских видах спорта, неолимпийских, а также в прикладных дисциплинах, применяемых на полицейских и пожарных учениях.



В этом году турнир начался в Роттердаме 22 июля и завершится 31 июля. До 10 тысяч человек, работающих в полиции, чрезвычайных службах, на таможнях и в исправительных учреждениях со всего мира, соревнуются более чем в 60 видах спорта.



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