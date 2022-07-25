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Резников: С помощью HIMARS украинцы уничтожили 50 российских складов боеприпасов


25.07.2022   21:27


Вооруженные силы Украины уничтожили 50 складов российских боеприпасов. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на министра обороны Украины Алексея .

По словам Резникова склады были уничтожены с помощью поставленных США реактивных систем HIMARS.

«Это обрывает их (российские) логистические сети и лишает их возможности вести активные боевые действия и обстреливать наши вооруженные силы сильным артиллерийским огнем», — заявил Резников.

Как сообщает Reuters, издание не в состоянии проверить указанную информацию посредством независимых источников.

1 июня Вашингтон объявил о выделении Киеву нового пакета военной помощи на сумму $700 млн, в который и вошли поставки систем HIMARS. Украинские военные рассчитывают, что это оружие существенно изменит расклад сил на поле боя.

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