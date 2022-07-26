

Служебная собака обнаружила в Тбилисском аэропорту марихуану в багаже иностранца

26.07.2022 13:42

Новости-Грузия



Служебная собака по кличке Дим обнаружила в Тбилисском аэропорту марихуану в багаже гражданина Ирана.



Собака, обученная поиску и обнаружению наркотиков, работает на таможенном посту «Тбилисский аэропорт». Как сообщает Служба доходов Минфина, куда входит таможня, во время досмотра багажа гражданина Ирана было обнаружено 394,83 грамма марихуаны.



Материалы дела переданы в Главное управление криминальной полиции МВД Грузии для дальнейшего реагирования. Полиция начала расследование инцидента в соответствии со статьей 261, часть 1, статьей 262, часть 1 и статьей 273, часть 2 Уголовного кодекса Грузии, которые запрещают незаконное приобретение, хранение и ввоз в Грузию марихуаны и психотропных веществ.



Иностранцу грозит лишение свободы на срок до 15 лет.



В мае собака Дим также помогла предотвратить ввоз наркотиков в Грузию – в багаже иностранца были обнаружены полкилограмма марихуаны.



На таможенных постах по всей Грузии работают кинологи и 29 собак, специально обученных для поиска и обнаружения наркотиков/контрабандных табачных изделий.



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