|
|
|
СГБ распространяет заявление в связи с незаконным задержанием гражданки Грузии представителями оккупационного режима Абхазии
26.07.2022 14:09
Служба государственной безопасности (СГБ) Грузии распространяет заявление по поводу незаконного задержания грузинской гражданки Кристине Такаландзе представителями оккупационного режима Абхазии.
Как отмечается в заявлении СГБ, для освобождения Кристине Такаландзе ведется активная работа с использованием всех существующих механизмов.
«Представители оккупационного режима оккупированной Абхазии незаконно задержали гражданку Грузии Кристине Такаландзе. В связи с фактом незаконного задержания СГБ незамедлительно активизировала «горячую линию» и проинформировала наблюдательную миссию ЕС и сопредседателей Женевских дискуссий.
Для освобождения грузинской гражданки из незаконного заключения ведется активная работа с использованием всех существующих механизмов.
Незаконные задержания, осуществленные оккупационным режимом, осложняют повседневную жизнь местного населения и крайне вредят обстановке в плане безопасности», - говорится в заявлении.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: [email protected]; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна