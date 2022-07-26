

СГБ распространяет заявление в связи с незаконным задержанием гражданки Грузии представителями оккупационного режима Абхазии

26.07.2022 14:09





Служба государственной безопасности (СГБ) Грузии распространяет заявление по поводу незаконного задержания грузинской гражданки Кристине Такаландзе представителями оккупационного режима Абхазии.



Как отмечается в заявлении СГБ, для освобождения Кристине Такаландзе ведется активная работа с использованием всех существующих механизмов.



«Представители оккупационного режима оккупированной Абхазии незаконно задержали гражданку Грузии Кристине Такаландзе. В связи с фактом незаконного задержания СГБ незамедлительно активизировала «горячую линию» и проинформировала наблюдательную миссию ЕС и сопредседателей Женевских дискуссий.



Для освобождения грузинской гражданки из незаконного заключения ведется активная работа с использованием всех существующих механизмов.



Незаконные задержания, осуществленные оккупационным режимом, осложняют повседневную жизнь местного населения и крайне вредят обстановке в плане безопасности», - говорится в заявлении.



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