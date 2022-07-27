

Борис Джонсон может возглавить НАТО - The Telegraph

27.07.2022 11:44





Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон может стать следующим генеральным секретарем НАТО. Вскоре он перестанет возглавлять правительство, но, как ожидается, не останется без высокой должности после того, как продемонстрировал лидерские качества на фоне полномасштабной агрессии РФ против Украины.



Об этом пишет авторитетное британское издание The Telegraph, ссылаясь на высокопоставленных представителей Консервативной партии. В частности, выдвижение Джонсона в качестве кандидата на пост генсека Североатлантического Альянса поддерживают члены комитета по обороне Ричард Дракс и Марк Франсуа, а также бывший министр по выходу Великобритании из Европейского союза Дэвид Джонс.



"Если бы он подал заявку на пост генерального секретаря НАТО, то я подозреваю, что он мог бы обратиться к президенту Зеленскому за рекомендациями", – сказал Франсуа.



В свою очередь начальник Генерального штаба Вооруженных сил Великобритании в 2006-2009 годах Ричард Даннат выразил мнение, что скандалы в окружении Джонсона, из-за которых он и объявил об уходе в отставку, могли пошатнуть доверие к политику. Лорд также не видит Джонсона новым генсеком НАТО из-за его личных качеств, хотя признает, что премьер "несомненно, сделал много хорошего и наша полная поддержка Украины просто фантастическая".



Еще один высокопоставленный представитель Министерства обороны Великобритании также выразил сомнения, сможет ли Джонсон возглавить Альянс. Он считает, что президент Франции Эммануэль Макрон может ветировать такое назначение.



"Реальность такова, что представители НАТО назначаются единогласным решением. Любая страна может наложить вето. Как вы думаете, президент Макрон выдвинул бы Бориса Джонсона на пост генерального секретаря НАТО? Это вызов для британской стороны. Нужно, чтобы США поддержали тебя, а французы сказали "да", – отметил чиновник.



Нынешний генсек Североатлантического Альянса Йенс Столтенберг был назначен на эту должность в 2014 году сроком на 5 лет. Но в 2019-м его мандат продлили до октября 2022 года, а 24 марта из-за полномасштабной войны РФ против Украины страны-члены НАТО решили, чтобы Столтенберг оставался до 30 сентября 2023 года.



Йенс Столтенберг возглавляет НАТО с 2014 года.



Последним британским политиком, который становился генеральным секретарем НАТО, был Джордж Робертсон в 1999-2003 годах. До этого назначения член Лейбористской партии два года возглавлял Министерство обороны Великобритании.



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