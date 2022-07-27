

Польша закупит у Южной Кореи крупную партию танков и истребителей

27.07.2022 17:34





Польша планирует купить почти тысячу танков, 600 единиц артиллерии и боевые самолеты у Южной Кореи взамен вооружения, пожертвованного Украине. Об этом сообщает CNN со ссылкой на Министерство обороны Польши.



Издание пишет, что Варшава закупит 980 танков на базе южнокорейской модели К2, 648 самоходных бронированных гаубиц К9 и 48 истребителей FA-50. Как сообщает CNN, сумма сделки не разглашалась.



Первые поставки 180 танков К2, оснащенных самозарядными 120-мм пушками, должны состояться уже в этом году, а к 2025 и 2026 годам Польша рассчитывает наладить собственное производство гаубиц и танков, соответственно.



Издание также связалось с производителем, который должен поставить Польше упомянутое оружие. Как сообщает CNN, в компании заявили, что это крупнейшая сделка по экспорту вооружения в истории Южной Кореи.



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