

Полиция задержала 20 человек по обвинению в наркопреступлении

28.07.2022 16:01





Правоохранители задержали 20 человек по итогам рейда против наркоторговцев, проводившегося в масштабах страны, сообщили сегодня в МВД Грузии.



14 задержанных обвиняются в торговле наркотиками, остальным инкриминируется незаконный ввоз наркотиков в Грузию, а также приобретение и хранение наркотических средств в крупном размере.



В ходе обысков обвиняемых обнаружены и изъяты были 43 килограмма конопли, 813 граммов марихуаны, 560 таблеток субутекса, опий-сырец, «Альфа ПВП» и другие наркотики, а также полученные от продажи запрещенных веществ деньги и незарегистрированное огнестрельное оружие.



С разрешения суда полицейские также провели серию контрольных закупок. Кадры оперативной съемки представлены в качестве доказательств против наркоторговцев.



Задержания проходили в Тбилиси, Аджарии, Гурии, Имерети, Квемо-Картли и Шида-Картли.



Среди обвиняемых трое иностранцев, а также пять ранее судимых лиц. Возраст задержанных – от 18 до 53 лет.



Всем задержанным грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет или бессрочное заключение.





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