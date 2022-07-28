

Министр обороны Грузии встретился с новоназначенным послом Китая

28.07.2022 16:03





Министр обороны Грузии Джуаншер Бурчуладзе принял нового чрезвычайного и полномочного посла Китайской Народной Республики в Грузии Чжоу Цзяня.



Как сообщает пресс-служба Минобороны, на ознакомительной встрече глава Минобороны пожелал новоназначенному послу удачи и выразил надежду, что плодотворное сотрудничество между Грузией и Китаем продолжится и в дальнейшем.



На встрече были обсуждены вопросы восстановления и развития двустороннего сотрудничества в сфере обороны существовавшее до пандемии коронавируса. Внимание было уделено перспективам сотрудничества в сфере военного образования. Разговор также коснулся происходящих в регионе процессов», — отмечается в информации Минобороны.



Посол Китая еще раз выразил поддержку территориальной целостности и суверенитету Грузии. Джуаншер Бурчуладзе поблагодарил дипломата за политическую и практическую поддержку Грузии со стороны Китая.





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