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В Польше арестованы граждане Грузии, обвиняемые в краже автомобильных катализаторов
28.07.2022 19:01
В польском городе Кракове полиция задержала организованную группу, участников которой обвиняют в краже катализаторов из автомобилей.
Группа состояла из четырех граждан Грузии и одного поляка.
В ходе расследования выяснилось, что задержанные ограбили не менее 30 автомобилей в Кракове и других городах.
Группа нанесла ущерб гражданам на сумму не менее 35 000 польских злотых, что составляет около 22 000 лари.
Задержанным грозит до 5 лет лишения свободы.
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