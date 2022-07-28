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В Польше арестованы граждане Грузии, обвиняемые в краже автомобильных катализаторов


28.07.2022   19:01


В польском городе Кракове полиция задержала организованную группу, участников которой обвиняют в краже катализаторов из автомобилей.

Группа состояла из четырех граждан Грузии и одного поляка.

В ходе расследования выяснилось, что задержанные ограбили не менее 30 автомобилей в Кракове и других городах.

Группа нанесла ущерб гражданам на сумму не менее 35 000 польских злотых, что составляет около 22 000 лари.

Задержанным грозит до 5 лет лишения свободы.

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