

В Польше арестованы граждане Грузии, обвиняемые в краже автомобильных катализаторов

28.07.2022 19:01





В польском городе Кракове полиция задержала организованную группу, участников которой обвиняют в краже катализаторов из автомобилей.



Группа состояла из четырех граждан Грузии и одного поляка.



В ходе расследования выяснилось, что задержанные ограбили не менее 30 автомобилей в Кракове и других городах.



Группа нанесла ущерб гражданам на сумму не менее 35 000 польских злотых, что составляет около 22 000 лари.



Задержанным грозит до 5 лет лишения свободы.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ



