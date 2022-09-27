

МВД Грузии: Информация о прибытии в Грузию 250 тысяч граждан России является ложью

27.09.2022 12:53





Министр внутренних дел Грузии Вахтанг Гомелаури заявляет, что информация о въезде в Грузию 250 тысяч российских граждан абсолютно неверная и ложная. На вопрос о том, что «за последние пять дней в страну въехало 250 тысяч граждан России», министр заявил журналистам.



«Я не знаю, откуда берутся эти цифры. Примерно четыре-пять дней назад число въехавших граждан составляло от 5000 до 6000 человек. Сейчас это количество увеличилось примерно до 10 тысяч, прирост примерно 40-45%, а не 250 тысяч. За прошлую ночь прибыло меньше 10 тысяч. Около 60% людей выезжают по сравнению с теми, кто прибывает. Говорить, что это огромные цифры на сегодняшний день, неправда. Летом, в августе, например, были туристы, а не люди, приехавшие с другими целями. Предположительно, по нашему мнению, эти люди уклоняются от службы в армии.



У меня всегда возникает один вопрос, эта оппозиция разделена на две части, как видно, в мире, в Европе думают иначе. Одни говорят закрыть границу и не пускать российских граждан, другие говорят пускать, чтобы они не пошли воевать с украинцами. Может оппозиция определится, пускать или не пускать этих людей?», — сказал Гомелаури.



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