

Глава МВД Грузии о задержании Бадри Эсебуа

27.09.2022 14:09

Новости-Грузия



Задержание Бадри Эсебуа, взявшего заложников в филиале «Банка Грузии» в Зугдиди, стало темой шуток, хотя случившееся не вызывает смеха, заявил сегодня глава МВД Грузии Вахтанг Гомелаури.



«Бадри Эсебуа мы разыскиваем, конечно же, я неоднократно объяснял. Это уже стало темой шуток, но это не шутка. Пять раз я напоминал и повторю снова: есть человек, которого мы разыскивали 18-20 лет, в прошлом году, в 2021-м, задержали расстрелявшего полицейскую машину. Все хотели задержать его, конечно же, — г-н Мерабишвили [экс-глава МВД Грузии], его команда – это обычная тема, но не задержали. Так что не смотрите так, как будто это катастрофа», — сказал Гомелаури журналистам.



Министр считает, что при освобождении заложников «в первую очередь, очень правильным было то, что не было кровопролития».



«Упаси бог от таких операций», — добавил Гомелаури.



Отвечая на вопрос журналистов о том, выехал ли Эсебуа заграницу, глава МВД заявил: «Не знаю, возможно».



Нападение на филиал «Банка Грузии» в Зугдиди произошло 21 октября 2020 года.



Требуя 500 тысяч долларов, вооруженный гранатой и автоматом человек в камуфляже взял в заложники 43 человека. По итогам многочасовой полицейской спецоперации все они были освобождены, а налетчику заплатили и позволили уйти.



Позже МВД заявило, что на банк напал бывший военный Бадри Эсебуа и квалифицировало преступление, как террористический акт.



Выйти на грабителя не удалось и через его родственников. Спустя два месяца после нападения, 12 декабря 2020 года, полиция задержала младшего брата разыскиваемого — Бидзину Эсебуа. По данным полиции, у него были обнаружены две гранаты, патроны для автомата, спальный мешок, одежда и продукты. Его обвиняют в незаконном приобретении, хранении и ношении огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств.



У Эсебуа появилось немало подражателей. Ограбления филиалов «Банка Грузии» в разных регионах страны участились, однако все они заканчивались задержаниями налетчиков и освобождением заложников.



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