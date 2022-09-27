

Facebook разоблачил масштабную сеть дезинформации РФ

27.09.2022 20:03





Корпорация Meta во вторник сообщила о разоблачении крупнейшей с начала полномасштабного вторжения России сети распространения дезинформации в Facebook и Instagram, которая "маскировала" свои сообщения под сайты известных западных изданий с целью посеять раздор среди европейцев в отношении Украины. Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на отчет Meta.



По данным компании, сеть насчитывала 1633 аккаунта, 703 страницы и одну группу в Facebook и 29 аккаунтов в Instagram. На продвижение сети было потрачено около 105 тысяч долларов США, она в целом охватила около четырех тысяч аккаунтов в Facebook и около 1500 - в Instagram. Они действовали преимущественно на немецком, английском, французском, итальянском, испанском, русском и украинском языках.



Отмечается, что сеть была направлена прежде всего на Германию, а также Францию, Италию, Украину и Великобританию. Она начала действовать еще в мае и была выстроена вокруг сети из более 60 сайтов, которые тщательно выдавали себя за реальные западные СМИ вроде Spiegel, The Guardian, Bild и ANSA.



На сайтах размещались статьи, которые критиковали Украину и украинских беженцев, восхваляли Россию и утверждали, что западные санкции против России будут иметь обратный эффект. Затем эти статьи, а также мемы и видеоролики с YouTube распространялись через Facebook, Instagram, Telegram, Twitter, веб-сайты петиций Change.org и Avaaz.com и даже LiveJournal.



Например, якобы немецкий Spiegel в своей статье предупредил о дефиците природного газа. Но если присмотреться внимательнее, то видно, что домен сайта не такой, как у оригинального издания. Аналогично подделка британской The Guardian якобы выразила сомнения относительно военных преступлений России в Украине, а итальянская ANSA "раскритиковала" хранение Киевом зерна.



В Meta отмечают, что уже во время расследования, когда началась блокировка сети, те, кто стоял за ней, пытались создать новые веб-сайты, "что свидетельствует о настойчивости и постоянных инвестициях в эту деятельность". В нескольких случаях деятельность сети подхватывалась российскими посольствами в Европе и Азии.



"Это самая большая и самая сложная "операция" российского происхождения, которую мы сорвали с начала войны в Украине. Она продемонстрировала необычное сочетание изящества и грубой силы. Поддельные веб-сайты и использование многих языков требовали как технических, так и лингвистических инвестиций. С другой стороны, усиление в социальных сетях опиралось, в первую очередь, на грубую рекламу и фейковые аккаунты", - отмечается в отчете.



Ранее сообщалось, что Россия нашла новые пути распространения своей дезинформации после того, как из-за ее вторжения в Украину Евросоюз заблокировал RT и Sputnik, два главных пропагандистских кремлевских канала.



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