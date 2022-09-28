

Минобороны РФ не будет возвращать выехавших за границу призывников

28.09.2022 10:26





Министерство обороны РФ не обращалось и не планирует обращаться в государственные органы Казахстана, Грузии и других стран по поводу принудительного возвращения россиян. Об этом сообщает INTERFAX.RU.



«Минобороны России в рамках проведения частичной мобилизации никаких обращений к государственным органам Республики Казахстан, Грузии, других стран по вопросам якобы принудительного возвращения находящихся там российских граждан в Россию, не направляло, не разрабатывало и не планирует», - заявило Минобороны России.



Для справки, министр внутренних дел Казахстана Марат Ахметжанов ранее во вторник заявил, что выдавать России разыскиваемых за уклонение от мобилизации граждан будут в том случае, если их объявят в розыск.



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