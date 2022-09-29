

Майору армии США и его жене предъявлены обвинения в попытке передать России секретные данные

29.09.2022 23:03





Медику армии США в чине майора и его жене-врачу предъявлены обвинения в попытке передать России через ее посольство засекреченные медицинские данные американских военных.



Майор Джейми Ли Хенри служил на базе сухопутных войск Форт Брэгг (Северная Каролина). У него был допуск к государственной тайне.



Его жена Анна Габриэлян работает в университетской Больнице Джонса Хопкинса в Балтиморе и владеет русским языком. Она, по версии обвинения, тоже была готова передавать России секретные данные.



Преступный сговор, как утверждает обвинение, начался уже после начала полномасштабного российского вторжения в Украину.



Как говорится в судебных документах, Анна Габриэлян обратилась с соответствующим предложением в посольство России и позже встретилась с человеком, которого считала российским агентом.



На самом деле это был агент ФБР, который долго обсуждал с Габриэлян ее мотивацию. В судебных документах есть ссылка на его показания - он говорит, что Габриэлян руководствовалась исключительно "патриотизмом по отношению к России".



Хенри также известен как один из первых открытых трансгендерных женщин в американской армии, сообщают американские СМИ.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ



