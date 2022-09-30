

В Пентагоне создадут новое командование для вооружения Украины - СМИ

30.09.2022 11:27





Пентагон планирует создать новое командование, которое будет координировать оснащение и обучение украинских военных. Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает New York Times.



Речь идет об упорядочении системы подготовки и помощи, которая была создана "на лету" после российского вторжения в феврале. По словам нескольких военных и представителей администрации, система будет подчинена единому новому командованию, которое будет базироваться в Германии и возглавляться высокопоставленным американским генералом.



Генерал Кристофер Г. Каволи, самый высокий американский офицер в Европе, недавно представил предложение с описанием изменений министру обороны Ллойду Остину, сообщили официальные лица. Остин и его главные помощники рассматривают план и, вероятно, примут окончательное решение в ближайшие недели, сказали высокопоставленные американские чиновники, добавив, что Белый дом и Пентагон одобряют этот подход.



Новое командование сигнализирует об ожиданиях Соединенных Штатов, что угроза со стороны России для Украины и ее соседей будет сохраняться в течение многих лет, заявили нынешние и бывшие высокопоставленные американские чиновники.



"Это признает реальность важной миссии по предоставлению безопасности помощи нашим украинским партнерам. Это также создаст формальную структуру безопасности, которой могут придерживаться наши союзники и партнеры, передавая свое оборудование и подготовку в руки украинцев", - сказал адмирал Джеймс Г. Ставридис, бывший верховный главнокомандующий объединенных вооруженных сил НАТО в Европе.



Генерал Дэвид Х. Петреус, бывший главнокомандующий США в Ираке и Афганистане, согласился с этим мнением. "Это была бы очень важная и очень уместная инициатива, - сказал он, - учитывая масштабы усилий США и вклад наших союзников по НАТО".



Новое командование, которое будет подчиняться генералу Каволи, будет выполнять решения, принятые Контактной группой по вопросам обороны Украины, коалицией 40 стран, которую Министерство обороны США создало после российского вторжения с целью удовлетворения потребностей и запросов Украины. На этой неделе в Брюсселе состоялась встреча высших военных должностных лиц стран-членов группы.



К миссии будет привлечено около 300 человек, она будет располагаться в Висбадене (Германия), штаб-квартире Сухопутных войск США в Европе. Значительная часть подготовки украинских солдат на американских системах вооружения уже происходит там или поблизости.



Изменения, которые имеют целью придать формальную структуру тому, что было импровизировано с начала войны, примерно моделируют усилия США по подготовке и оказанию помощи в Ираке и Афганистане в течение последних двух десятилетий.



Предложение возникло в этом году у генерала Тода Д. Уолтерса, предшественника генерала Каволи, и было доработано после того, как генерал Каволи принял командование в июле.



Как сообщалось, в последний пакет военной помощи США включен широкий спектр важного боевого оборудования, но часть, в том числе и новые установки HIMARS, направлена на поддержку оборонных потребностей Украины в долгосрочной перспективе.



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