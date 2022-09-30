

WSJ: «Северный поток» был поврежден двумя взрывами мощностью 1000 кг тротила



The Moscow Times 30.09.2022 14:33



Серия утечек на газопроводах «Северный поток» стала результатом диверсий, заявило НАТО, и альянс намерен давать коллективный ответ на атаки, направленные против инфраструктуры входящих в него стран.



В заявлении Совета НАТО не приводятся какие-либо подробности относительно инцидента. Но на встрече представителей НАТО вечером в среду официальные лица Дании сообщили, что трубопроводы были повреждены в понедельник двумя взрывами. Мощность каждого составила около 500 кг в тротиловом эквиваленте, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на людей, знакомых с ходом обсуждения.



Появлявшаяся ранее оценка была в 10 раз меньше. Бьорн Лунд из Шведской национальной сети сейсмических лабораторий, сказал государственной телекомпании SVT, что для взрывов потребовалось не менее 100 кг в тротиловом эквиваленте.



В общей сложности обнаружено четыре утечки: две на двух нитках «Северного потока – 1» и две – на «Северном потоке – 2». Две находятся в исключительной экономической зоне Швеции, две – в зоне Дании. Однако место аварии располагается вне территориальных вод какой-лидо страны, отмечается в заявлении Совета НАТО.



Вместе с тем, альянс впервые официально предупредил, что будет защищать от нападений критическую инфраструктуру входящих в него стран, отмечает WSJ. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг также написал в Twitter: «НАТО готово защищаться от гибридных атак и предотвращать их. Любое умышленное нападение на критическую инфраструктуру стран альянса получит единый и решительный ответ».



Пока известно, что Норвегия, которая стала крупнейшим поставщиком газа в Евросоюз, решила использовать свои вооруженные силы для защиты объектов на нефтяных и газовых месторождениях. В Германии оценкой ситуации занимается Федеральная разведывательная служба, а военные корабли предполагается использовать в ходе расследования происшествия. В пятницу Италия отправила два военных корабля, которые с помощью подлодок-беспилотников будут охранять трубопроводы в Средиземном море.



Также появились первые спутниковые снимки, подтвердившие крупные выбросы метана на месте утечек. Созданная в 2021 г. при ООН Международная обсерватория выбросов метана сообщила: анализ, проведенный совместно с Политехническим университетом Валенсии показал, что выбросы сильно превышают крупную утечку метана, зафиксированную в прошлом году в Мексиканском заливе. Тогда она составила 40 000 т метана. В результате всего за 17 дней в воздух был выброшен объем метана, эквивалентный 3% годовых выбросов всей нефтегазовой отрасли Мексики.



Метан в 80 раз лучше удерживает тепло, чем углекислый газ (в течение 20 лет, после которых растворяется в воздухе), чем значительно способствует глобальному потеплению.



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