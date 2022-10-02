

По обвинению в незаконной переправке мигранта в Турцию задержаны три человека

02.10.2022 15:50





Сотрудники пограничной полиции Министерства внутренних дел Грузии, совместно с сотрудниками прокуратуры Аджарской Автономной Республики, в результате произведенных оперативно-следственных действий, задержали 2 граждан Грузии - Г.Г. 1988 года рождения и К.С.1993 года рождения, а также 1 гражданина Турции - И.Ф. 1977 года рождения. Информацию распространяет Пограничная полиция Грузии.



Преступление предполагает наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 5 лет.



«Следствием установлено, что обвиняемые, посредством тайника, устроенного в грузовике, которым управлял гражданин Турции, попытались незаконно перевезти мигранта - гражданина Сирийской Арабской Республики М.А. через погранично-пропускной пункт «Сарпи» на грузино-турецкой государственной границе.



Следствие ведется по 1-й части статьи 19-344 прим Уголовного кодекса Грузии», - говорится в сообщении ведомства.



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