

По «делу о колл-центрах» задержаны 4 человека, восьмерым предъявили обвинения

02.10.2022 19:13





В Грузии задержаны четыре человека по факту международного интернет-мошенничества, еще восьмерым предъявлены обвинения. Среди задержанных фигурантов дела значатся граждане России, Израиля и Бельгии.



Следствие установило, что гражданин И.В. зарегистрировал в Грузии компанию, сотрудники которой рассылали иностранным пользователям, в основном, во Франции, сообщения в виде всплывающего окна о том, что их компьютер заражен вирусом. В сообщении также был указан номер, на который предлагалось звонить для решения проблемы.



Сотрудники колл-центра убеждали клиентов в том, что проблема крайне серьезная и ее нужно решить срочно. Получив деньги за услугу, компания подключалась к компьютерам пользователей через удаленный доступ и имитировала установку антивирусного обеспечения.



Расследование фактов несанкционированного доступа к компьютерным системам, мошенничеству, совершенного организованной группой, и легализации незаконных доходов ведется по статьям 284, 180 и 194 УК Грузии. Обвиняемым грозит от семи до 12 лет лишения свободы.



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