

Мобилизованные российские вояки умирают еще не попав на войну

04.10.2022 17:55





В военной части Омска нашли мертвым мобилизованного красноярца Дмитрия В. Об этом сообщает портал NGS55 со ссылкой на два источника. Информацию подтвердили и в Бюро судмедэкспертизы Омской области.



Как пишет «The Insider», причина смерти еще не установлена. Тело из морга уже забрали сотрудники Агентства ритуальной службы, его будут переправлять в Красноярск. По словам супруги погибшего Светланы, в организме не было обнаружено следов алкоголя и наркотиков.



Жена Дмитрия узнала о смерти супруга 2 октября: ей позвонили из военной части и сообщили, что ведется следствие. Близкий друг погибшего, с которым он был одновременно мобилизован, заявил, что в части им угрожали на фоне «конфликта с другими мобилизованными». Сама жена погибшего говорит, что ее муж был патриотом и хотел отправиться на «спецоперацию» [так власти РФ называют войну с Украиной — ред.]. Супруга красноярца, с которым Дмитрий был мобилизован в одну и ту же часть, утверждает, что покончить с собой мужчина не мог.



С начала «частичной» мобилизации в России, включая случай в военной части в Омске, умерли не менее восьми призывников.



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