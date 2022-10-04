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Мобилизованные российские вояки умирают еще не попав на войну
04.10.2022 17:55
В военной части Омска нашли мертвым мобилизованного красноярца Дмитрия В. Об этом сообщает портал NGS55 со ссылкой на два источника. Информацию подтвердили и в Бюро судмедэкспертизы Омской области.
Как пишет «The Insider», причина смерти еще не установлена. Тело из морга уже забрали сотрудники Агентства ритуальной службы, его будут переправлять в Красноярск. По словам супруги погибшего Светланы, в организме не было обнаружено следов алкоголя и наркотиков.
Жена Дмитрия узнала о смерти супруга 2 октября: ей позвонили из военной части и сообщили, что ведется следствие. Близкий друг погибшего, с которым он был одновременно мобилизован, заявил, что в части им угрожали на фоне «конфликта с другими мобилизованными». Сама жена погибшего говорит, что ее муж был патриотом и хотел отправиться на «спецоперацию» [так власти РФ называют войну с Украиной — ред.]. Супруга красноярца, с которым Дмитрий был мобилизован в одну и ту же часть, утверждает, что покончить с собой мужчина не мог.
С начала «частичной» мобилизации в России, включая случай в военной части в Омске, умерли не менее восьми призывников.
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