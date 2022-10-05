

Польша попросила у НАТО доступ к ядерному оружию

05.10.2022 20:55





Многочисленные ядерные угрозы, с которыми выступают Владимир Путин и его приближенные, заставляют соседей России искать способы защиты. Польша обсуждает с США участие в программе совместного использования ядерного оружия, которая действует в НАТО, рассказал президент Польши Анджей Дуда в интервью Gazeta Polska. Эта программа направлена на проведение политики совместного ядерного сдерживания с участием стран, у которых нет таких вооружений.



Она позволяет таким странам участвовать в планировании использования ядерного оружия силами НАТО. США даже могут размещать его на их территории.



«Проблема прежде всего заключается в том, что у нас нет ядерного оружия», – сказал Дуда в интервью, но «всегда есть возможность участвовать в программе его совместного использования». Он заявил:



Мы говорили с американскими лидерами о том, рассматривают ли Соединенные Штаты такую возможность. Этот вопрос открыт.

По словам президента крупнейшей восточноевропейской страны в составе НАТО, пока «нет признаков того, что в ближайшем будущем» Польша получит ядерное оружие.



Вместе с тем, программа НАТО в принципе предусматривает такую возможность. Она включает «ядерные силы, самолеты и инфраструктуру, предоставляемые рядом стран НАТО для коллективной защиты их всех», говорится в описании программы на сайте альянса. В ней, в частности, применяется водородная бомба B-61 (на вооружении США есть как стратегические, так и нестратегические боеприпасы этой модели).



«Чтобы гарантировать безопасность всех союзников, Соединенные Штаты разместили ограниченное количество ядерных боеприпасов В-61 в определенных местах в Европе. Они находятся под охраной и контролем США в полном соответствии с Договором о нераспространении ядерного оружия, – говорится в описании программы. – Если НАТО во время конфликта будет применять ядерные боеприпасы, заряды В-61 будут доставляться специализированным самолетом союзников и поддерживаться обычными вооруженными силами стран альянса».



Несмотря на громкие заявления Путина, Димитрия Медведева и призыв Рамзана Кадырова использовать в Украине «маломощное» ядерное оружие, в Вашингтоне не видят подготовки России к ядерному удару, заявила вчера официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер. «Мы очень серьезно относимся к вопросу ядерных вооружений и бряцания ядерным оружием. Но при этом я хочу отметить, что мы пока не видели причин пересматривать нашу стратегическую ядерную позицию, равно как у нас нет никаких указаний на то, что Россия наверняка готовится применить ядерное оружие», – сказала она.



При этом подготовка к противостоянию идет. Министерство обороны, ядерные лаборатории и разведслужбы США проводят компьютерное моделирование возможных российских ядерных ударов и их последствий. Результаты тестов сильно различаются из-за неопределенности, связанной с мощностью бомбы, характером удара и многочисленными другими факторами, включая направление ветра, рассказал The New York Times информированный чиновник.



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