

Андрей Ермак: Наш курс - членство в НАТО

06.10.2022 11:17





«Больше нет никаких разговоров о потенциальной нейтральности Украины или другом. Наш курс — это членство в НАТО», — заявил глава Офиса президента Андрей Ермак на встрече с представителями дипломатического корпуса стран Скандинавии.



По информации администрации, Ермак обсудил с дипломатами ситуацию на фронте и укрепление обороноспособности Украины.



«Больше нет никаких разговоров о потенциальной нейтральности Украины или другом. Наш курс — это членство в НАТО. Наша цель в этой войне — полное восстановление нашей территориальной целостности в пределах международно признанных границ Украины. Поэтому мы уверены, что наше членство лишь усилит Альянс», — сказал Ермак.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ



