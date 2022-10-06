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Андрей Ермак: Наш курс - членство в НАТО
06.10.2022 11:17
«Больше нет никаких разговоров о потенциальной нейтральности Украины или другом. Наш курс — это членство в НАТО», — заявил глава Офиса президента Андрей Ермак на встрече с представителями дипломатического корпуса стран Скандинавии.
По информации администрации, Ермак обсудил с дипломатами ситуацию на фронте и укрепление обороноспособности Украины.
«Больше нет никаких разговоров о потенциальной нейтральности Украины или другом. Наш курс — это членство в НАТО. Наша цель в этой войне — полное восстановление нашей территориальной целостности в пределах международно признанных границ Украины. Поэтому мы уверены, что наше членство лишь усилит Альянс», — сказал Ермак.
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