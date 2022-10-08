

Украинская разведка: В Москве начались массовые аресты военных

08.10.2022 20:41





В Москве начались массовые аресты военных. Об этом Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщает в Telegram, передает Укринформ.



«В российской столице начался комплекс «мер», направленных против военных. Движение в центре перекрыто», - говорится в сообщении.



Как отметили в ГУР, в город вошли подразделения дивизии оперативного назначения имени дзержинского – «элиты» росгвардии. Они двигаются в центр совместно с подразделениями полиции.



Известно о многочисленных арестах, задержаниях и блокировках военных.



В то же время все военные подразделения по периметру Москвы приведены в повышенную боевую готовность.



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