

СГБ задержала члена террористической организации ИГИЛ

08.12.2022 12:10





Контртеррористический центр Службы государственной безопасности, на основании доказательств, полученных в ходе контртеррористической деятельности, задержал в Тбилисском международном аэропорту гражданина Грузии Цискара Тохосашвили. Информацию распространяет СГБ Грузии.



По сообщению СГБ, Тохосашвили покинул Грузию в 2015 году, отправился на Ближний Восток и присоединился к действующей в регионе террористической организации «Исламское государство».



«Тохосашвили, также известный как «эмир Иса», считался довольно влиятельной фигурой среди членов «Исламского государства». Он активно участвовал в террористической деятельности и ведении боевых действий на территории Сирии и Ирака. Определенный период времени руководил одним из подразделений террористической организации в зоне конфликта. У него были близкие отношения с различными влиятельными лидерами террористической организации «Исламское государство». Примечательно, что в результате совместной операции в 2019 году по обвинению в терроризме был арестован младший брат Цискара Тохосашвили, Цезарь Тохосашвили — эмир «Исламского государства» Аль-Бара Шишани. Он отбывает наказание в Грузии.



Контртеррористический центр проводит расследование в отношении Цискара Тохосашвили по статье 328 УК Грузии по факту вступления в иностранную террористическую организацию и пособничества террористической деятельности. Обвинение предусматривает в качестве наказания от 10 до 17 лет лишения свободы», — говорится информации СГБ Грузии.





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