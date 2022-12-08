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Прокуратура Грузии раскрыла еще одну схему международного мошенничества
08.12.2022 14:54
Прокуратура Грузии возбудила уголовное дело в отношении семи человек по факту мошенничества в крупном размере.
«Речь идет о транснациональном преступлении, совершенном организованной группой», — сообщила прокуратура.
По данным следствия, обвиняемые создали в Грузии три фиктивные компании, чьи англоязычные торговые марки были схожи с названиями крупных международных компаний.
Подсудимые предоставляли ложную информацию клиентам в Сингапуре и США, а при оформлении сделки указывали счета компаний в Грузии.
Таким образом им удалось получить эквивалент 596 612 лари.
Обвинение предъявлено по статье «мошенничество в крупном размере, совершенное организованной группой». Обвиняемым грозит лишение свободы срок от семи до 10 лет.
Новости-Грузия
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