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Прокуратура Грузии раскрыла еще одну схему международного мошенничества


08.12.2022   14:54


Прокуратура Грузии возбудила уголовное дело в отношении семи человек по факту мошенничества в крупном размере.

«Речь идет о транснациональном преступлении, совершенном организованной группой», — сообщила прокуратура.

По данным следствия, обвиняемые создали в Грузии три фиктивные компании, чьи англоязычные торговые марки были схожи с названиями крупных международных компаний.

Подсудимые предоставляли ложную информацию клиентам в Сингапуре и США, а при оформлении сделки указывали счета компаний в Грузии.

Таким образом им удалось получить эквивалент 596 612 лари.

Обвинение предъявлено по статье «мошенничество в крупном размере, совершенное организованной группой». Обвиняемым грозит лишение свободы срок от семи до 10 лет.


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