

Прокуратура Грузии раскрыла еще одну схему международного мошенничества

08.12.2022 14:54





Прокуратура Грузии возбудила уголовное дело в отношении семи человек по факту мошенничества в крупном размере.



«Речь идет о транснациональном преступлении, совершенном организованной группой», — сообщила прокуратура.



По данным следствия, обвиняемые создали в Грузии три фиктивные компании, чьи англоязычные торговые марки были схожи с названиями крупных международных компаний.



Подсудимые предоставляли ложную информацию клиентам в Сингапуре и США, а при оформлении сделки указывали счета компаний в Грузии.



Таким образом им удалось получить эквивалент 596 612 лари.



Обвинение предъявлено по статье «мошенничество в крупном размере, совершенное организованной группой». Обвиняемым грозит лишение свободы срок от семи до 10 лет.



Новости-Грузия

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