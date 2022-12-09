

Совет ЕС одобрил пакет помощи в 20 млн евро для укрепления обороноспособности Грузии

09.12.2022 12:55





Европейский совет утвердил очередной пакет финансовой помощи Грузии в рамках Европейского фонда мира (EPF).



Помощь в размере 20 миллионов евро направлена ​​на укрепление обороноспособности страны и будет способствовать активному сотрудничеству Грузии с ЕС в рамках Общей политики обороны и безопасности (CSDP).



В этом году Европейский фонд мира впервые окажет поддержку Грузии в сфере кибербезопасности. Также пакет помощи будет направлен на укрепление военно-медицинского, военно-инженерного и транспортного потенциала.



Грузия во второй раз получила финансовую помощь ЕС для обороны и безопасности. В 2021 году Грузия была одной из первых стран, которая получила помощь от EPF. Этот факт еще раз свидетельствует о том, что для Евросоюза Грузия является важнейшим и надежным партнером в регионе, а обе стороны глубоко заинтересованы в углублении сотрудничества в сфере обороны и безопасности, в том числе в целях повышения стойкости к различным гибридным угрозам.



«Агрессивная война России против Украины оказала чрезвычайно серьезное влияние на стабильность Европы и региона. Грузия сама пережила войну и прекрасно осознает цену укрепления национальной безопасности. Евросоюз поддерживает устойчивость Грузии, укрепляя национальную безопасность, стабильность и устойчивость в сфере обороны, в том числе посредством Европейского фонда мира (EPF). Высший представитель Евросоюза по вопросам обороны и политики безопасности получил от грузинской стороны просьбу о предоставлении новой помощи, с чем единогласно согласились все государства-члены ЕС. Я очень рад, что Европейский фонд мира помогает укрепить стойкость Грузии в этот сложный период», — заявил посол ЕС в Грузии Павел Херчинский.







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