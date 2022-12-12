|
|
|
Обеспечение Украины средствами ПВО будет приоритетной задачей США - Байден
12.12.2022 11:35
Президент США Джо Байден назвал обеспечение Украины средствами противовоздушной обороны приоритетной задачей Соединенных Штатов.
"Президент Байден подчеркнул, что США уделяют приоритетное внимание усилиям по укреплению противовоздушной обороны Украины посредством помощи в области безопасности", - говорится в распространенном Белым домом сообщении.
В нем отмечается, что американский президент напомнил, что 9 декабря американская администрация сообщила о выделении дополнительных боеприпасов и оборудования на сумму $275 млн, в том числе на системы для противодействия беспилотным летательным аппаратам.
Байден также обратил внимание на выделении $53 млн "на поддержку энергетической инфраструктуры для укрепления стабильности энергосистемы Украины", о чем было объявлено 29 ноября, пишет Белый дом.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: [email protected]; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна