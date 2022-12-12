

Обеспечение Украины средствами ПВО будет приоритетной задачей США - Байден

12.12.2022 11:35





Президент США Джо Байден назвал обеспечение Украины средствами противовоздушной обороны приоритетной задачей Соединенных Штатов.



"Президент Байден подчеркнул, что США уделяют приоритетное внимание усилиям по укреплению противовоздушной обороны Украины посредством помощи в области безопасности", - говорится в распространенном Белым домом сообщении.



В нем отмечается, что американский президент напомнил, что 9 декабря американская администрация сообщила о выделении дополнительных боеприпасов и оборудования на сумму $275 млн, в том числе на системы для противодействия беспилотным летательным аппаратам.



Байден также обратил внимание на выделении $53 млн "на поддержку энергетической инфраструктуры для укрепления стабильности энергосистемы Украины", о чем было объявлено 29 ноября, пишет Белый дом.





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