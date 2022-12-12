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Студенты смогут проходить обязательную военную службу параллельно с учебой


12.12.2022   16:25


По словам премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили, студенты смогут проходить обязательную военную службу параллельно с учебой.

Как сообщил глава правительства, студенты смогут проходить обучение на военных базах в течение одного месяца в году.

«Студенты в возрасте до 23 лет, решившие пройти военную службу, получат возможность проходить обучение на военных базах в течение одного месяца в году в течение четырех лет. Через четыре года на основе этой подготовки они будут считаться прошедшими обязательную военную службу», — заявил премьер-министр.


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