

Студенты смогут проходить обязательную военную службу параллельно с учебой

12.12.2022 16:25





По словам премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили, студенты смогут проходить обязательную военную службу параллельно с учебой.



Как сообщил глава правительства, студенты смогут проходить обучение на военных базах в течение одного месяца в году.



«Студенты в возрасте до 23 лет, решившие пройти военную службу, получат возможность проходить обучение на военных базах в течение одного месяца в году в течение четырех лет. Через четыре года на основе этой подготовки они будут считаться прошедшими обязательную военную службу», — заявил премьер-министр.







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