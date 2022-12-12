

Премьер Грузии пообещал решить вопрос призывников «фиктивной религиозной организации»

12.12.2022 16:59





По словам премьер-министра Ираклия Гарибашвили, вступление в религиозную организацию «Гирчи» («Библейская свобода») больше не будет гарантом для уклонения от прохождения обязательной военной службы. Об этом он заявил сегодня, 12 декабря, на заседании правительства.



«Наверное, в стране не найдется патриота этой страны, которого этот вопрос не волнует и не тревожит. Это была придуманная «Гирчи», вредоносная, неподобающая, антинародная, антигосударственная программа. Которой молодых людей вводили в заблуждение и предлагали [пройти] альтернативную службу. Это была фиктивная, якобы религиозная служба. Это было самым большим богохульством и мерзостью. Назову это прямо, мы не можем закрыть глаза на это.



Наш долг решить этот вопрос и мы его решим. А скажу как: Будет исключена законодательная прореха, которой пользовался господин Зураб Джапаридзе (лидер партии «Гирчи — больше свободы») раньше, будет устранена, большая честь упомянуть его имя на заседании этого правительства…



Это был самый большой вред, нанесенный молодежи страны, нашему будущему поколению. Поэтому эта прореха будет закрыта и исключена возможность их фиктивной, якобы религиозной организации», — сказал он.



По его словам, указанный вопрос правительство обсуждало с Патриархией и он «решится раз и навсегда».



Как он намерен «решать» этот вопрос, премьер-министр не уточнил.



Кроме того, на сегодняшнем заседании правительства Гарибашвили заявил, что согласно новому Оборонному кодексу с 2025 года прохождение обязательной военной службы будет возможно только в Министерстве обороны и, соответственно, в Силах обороны Грузии.



По закону, священники освобождаются от призыва в армию, независимо от того, к какой церкви они принадлежат. Партия «Гирчи» в 2017 году официально зарегистрировала организацию «Христианская, евангелистская, протестантская церковь Грузии — Библейская свобода». «Гирчи» ставило своей целью воспользоваться лазейкой в законодательстве, чтобы помочь грузинским молодым людям, решившим избежать службы в армии.





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