

Министр обороны Грузии встретился с начальником штаба Сил обороны Румынии

13.12.2022 17:36





Начальник штаба Сил обороны Румынии генерал Даниэль Петреску находится с официальным визитом в Грузии. Петреску принимал министр обороны Грузии Джуаншер Бурчуладзе.



На встрече стороны обсудили обстановку в области безопасности и вызовы в регионе. В ходе беседы особое внимание было уделено важности стабильности и развития Черноморского региона, растущей динамике и дальнейшим перспективам двустороннего оборонного сотрудничества между Грузией и Румынией в регионе. Была подчеркнута важная роль Существенного пакета НАТО-Грузия (SNGP) и вклад Румынии в успешную реализацию инициатив пакета.



В рамках визита начальник штаба Сил обороны Румынии генерал Даниэль Петреску встретился с основной группой НАТО и представителями Совместного центра подготовки и оценки НАТО-Грузия (JTEC) (JTEC), где они обсудили реализацию инициативы «Существенный пакет НАТО-Грузия» (SNGP).



Сегодня румынский генерал также посетил базу Сил специальных операций в Вашлиджвари. Начальник Генштаба Румынии генерал Даниэль Петреску почтил память грузинских героев, павших за территориальную целостность Грузии, минутой молчания на площади Героев и украсил мемориал венком.



Информацию распространяет пресс-служба Минобороны.







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