|
|
|
Министр обороны Грузии встретился с начальником штаба Сил обороны Румынии
13.12.2022 17:36
Начальник штаба Сил обороны Румынии генерал Даниэль Петреску находится с официальным визитом в Грузии. Петреску принимал министр обороны Грузии Джуаншер Бурчуладзе.
На встрече стороны обсудили обстановку в области безопасности и вызовы в регионе. В ходе беседы особое внимание было уделено важности стабильности и развития Черноморского региона, растущей динамике и дальнейшим перспективам двустороннего оборонного сотрудничества между Грузией и Румынией в регионе. Была подчеркнута важная роль Существенного пакета НАТО-Грузия (SNGP) и вклад Румынии в успешную реализацию инициатив пакета.
В рамках визита начальник штаба Сил обороны Румынии генерал Даниэль Петреску встретился с основной группой НАТО и представителями Совместного центра подготовки и оценки НАТО-Грузия (JTEC) (JTEC), где они обсудили реализацию инициативы «Существенный пакет НАТО-Грузия» (SNGP).
Сегодня румынский генерал также посетил базу Сил специальных операций в Вашлиджвари. Начальник Генштаба Румынии генерал Даниэль Петреску почтил память грузинских героев, павших за территориальную целостность Грузии, минутой молчания на площади Героев и украсил мемориал венком.
Информацию распространяет пресс-служба Минобороны.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: [email protected]; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна