

США решили передать Украине системы ПВО Patriot - CNN

13.12.2022 22:58





Администрация США завершает подготовку планов по передаче Украине систем противоздушной обороны Patriot, сообщает CNN со ссылкой на трех американских чиновников.



По их словам, официально о решении может быть объявлено уже на этой неделе. План Пентагона должен окончательно утвердить глава ведомства Ллойд Остин, после чего его отправят на подпись президенту Джо Байдену.



Системы, позволяющие эффективно перехватывать крылатые и баллистические ракеты, которыми Россия обстреливает украинскую энергетическую инфраструктуру, будут отправлены вскоре после подписания документов. Украинские военнослужащие пройдут обучение работе с Patriot на американской базе Графенвор в Германии.



Какое количество систем получит Киев, пока остается неясным, но они позволят не только «закрыть небо», но и обеспечить безопасность воздушного пространства стран-членов НАТО в Восточной Европе, говорит один из источников CNN.



Обычно батарея Patriot включает радар, компьютеры, генераторы энергии, пункт управления и восемь пусковых установок, каждая из которых заряжена четырьмя противоракетами. В отличие от небольших систем ПВО, таких как NASAMS средней дальности, для управления Patriot требуются десятки людей.



Но несмотря на сложности в логистике и обучении, которое придется проводить под российскими обстрелами, США приняли решение передать Украине системы, о которых власти в Киеве просили долгие месяцы. «Реальность того, что происходит на земле» заставила администрацию пойти на этот шаг, объяснил CNN высокопоставленный чиновник Белого дома. Он также отметил продолжающиеся российские обстрелы, в результате которых пострадали почти все неатомные электростанции Украины, а миллионы людей остались без света и тепла.





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