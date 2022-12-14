

В Тбилиси напали на отделение «Банка Грузии»

14.12.2022 19:32





В Тбилиси произошло вооруженное нападение на отделение «Банка Грузия» на проспекте Пекина.



По информации Первого канала Грузии, в банк ворвался вооруженный человек в маске и угрожая оружием потребовал деньги у сотрудников банка.



После того как сотрудники передали деньги злоумышленнику, он скрылся.



На месте происшествия ведутся следственные действия.







• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





