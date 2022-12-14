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В Тбилиси напали на отделение «Банка Грузии»


14.12.2022   19:32


В Тбилиси произошло вооруженное нападение на отделение «Банка Грузия» на проспекте Пекина.

По информации Первого канала Грузии, в банк ворвался вооруженный человек в маске и угрожая оружием потребовал деньги у сотрудников банка.

После того как сотрудники передали деньги злоумышленнику, он скрылся.

На месте происшествия ведутся следственные действия.


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