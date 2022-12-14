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В Тбилиси напали на отделение «Банка Грузии»
14.12.2022 19:32
В Тбилиси произошло вооруженное нападение на отделение «Банка Грузия» на проспекте Пекина.
По информации Первого канала Грузии, в банк ворвался вооруженный человек в маске и угрожая оружием потребовал деньги у сотрудников банка.
После того как сотрудники передали деньги злоумышленнику, он скрылся.
На месте происшествия ведутся следственные действия.
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