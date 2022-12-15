

Один человек задержан по делу о нападении на отделение «Банка Грузии»

15.12.2022 10:42





По факту разбойного нападения на «Банк Грузии» МВД задержало одного человека.



Как отмечается в распространенной ведомством информации, сотрудники Главного управления Ваке-Сабуртало департамента полиции Тбилиси в результате оперативных и розыскных мероприятий по обвинению в разбое и незаконном приобретении-хранении и ношении огнестрельного оружия задержали в Тбилиси И.Дж., 1999 года рождения.



По данным МВД, преступление наказывается лишением свободы на срок от 4 до 12 лет.



«Следствие установило, что 14 декабря текущего года обвиняемый напал на один из филиалов «Банка Грузии», угрожая оружием похитил деньги у сотрудника банка и скрылся с места происшествия.



Полиция по горячему следу, в результате следственных действий и оперативных мероприятий задержала лицо, совершившее преступление, через несколько часов после происшествия. Правоохранители изъяли орудие преступления и денежную сумму в качестве вещественных доказательств. Следствие ведется в соответствии с подпунктом «в» части 3 статьи 179 и частями 3 и 4 статьи 236 УК Грузии», — отмечается в информации.





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