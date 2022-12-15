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В Ахалкалаки в жилом доме произошел взрыв
15.12.2022 21:13
13 декабря в Ахалкалаки (Самцхе-Джавахети) в жилом доме произошел взрыв.
По данным «Рустави-2», самодельное взрывное устройство было передано женщине вместе с подарком. В момент взрыва женщина рядом с устройством не находилась.
По первоначальной информации, женщина занесла устройство в дом, но не поняла, что это за предмет лежал вместе с подарком, поэтому отнесла его ко входной двери, после чего произошел взрыв. В результате инцидента никто не пострадал.
По словам соседа, взрыв был сильным. Как видно из фотографий, опубликованных местными СМИ, из окон в доме вылетели стекла.
По данным издания Nor.ge, квартиру, в которой произошел взрыв, снимала женщина, участвовавшая 2021 году в выборах в местное Сакребуло (горсовет) от имени оппозиционной партии. Во время выборов, в партии говорили об угрозах и давлении на этого кандидата.
По данным МВД, по данному делу задержан один человек, начато расследование по статье 229 УК Грузии подразумевает – «Перевозку, установку, подрыв взрывчатых веществ или различного оборудования или материалов, представляющих опасность для жизни или здоровья, совершенные с целью причинения смерти, тяжких телесных повреждений, значительного имущественного ущерба или иных тяжких последствий».
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