Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Турция передала Силам обороны Грузии различные виды техники


18.12.2022   12:35


Правительство Турецкой Республики передало Силам обороны Грузии различные виды техники с целью повышения возможностей авиации и воздушной обороны. Информацию распространяет министерство обороны Грузии.

По данным ведомства, в мероприятии, которое прошло на авиабазе в Марнеули, приняли участие заместитель министра обороны Грузии Григол Гиоргадзе, заместитель командующего Силами обороны бригадный генерал Ираклий Чичинадзе и посол Турции в Грузии Али Каан Орбай.

«Командование авиации и противовоздушной обороны безвозмездно получило от турецкой стороны две единицы аэродромной спецтехники и запасные части к вертолетам UH-1H.

Передача техники осуществлена в рамках соглашения с Турецкой Республикой о военно-финансовом сотрудничестве. Грузия и Турция на протяжении многих лет тесно сотрудничают по разным направлениям оборонной сферы», — говорится в информации Минобороны.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: [email protected]; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна