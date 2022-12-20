

МВД Грузии закупит три вертолета у Airbus Helicopters

20.12.2022 11:55





В Министерстве внутренних дел Грузии оформлен договор с французской компанией Airbus Helicopters на закупку 3-х новых вертолетов.



По сообщению МВД, договор с грузинской стороны подписал начальник пограничной полиции Николоз Шарадзе, а со стороны компании-поставщика – представитель Airbus Helicopters Ромен Лана.



По их же информации, в координации с правительством Грузии, в целях усиления возможностей Министерства внутренних дел, пограничная полиция приобретет 3 вертолета H145. После нескольких месяцев переговоров с Airbus общая стоимость проекта составляет примерно 26 500 000 евро.



«H145 — одна из новейших моделей Airbus, успешно используемая полицией и аварийно-спасательными службами Германии, Швейцарии, Франции, Канады и других стран.



Согласно подписанному в МВД соглашению, первый вертолет будет передан грузинской стороне в течение 17 месяцев после подписания контракта, а все три единицы авиатехники будут в Грузии приблизительно через 20 месяцев, в полном летном состоянии. Наряду с закупкой новых вертолетов контракт предполагает также обучение пилотов и инженеров, закупку запасных частей и трехлетнюю заводскую гарантию», - отмечается в информации МВД.





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