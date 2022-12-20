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В Грузии проводится масштабная спецоперация против наркоторговцев
20.12.2022 13:28
По словам руководителя Департамента криминальной полиции МВД Грузии Теймураза Купатадзе, следственные действия ведутся по всей стране, в разных городах, в том числе и в Тбилиси.
Как отметил Купатадзе, на данный момент арестовано около 20 наркоторговцев.
«С сегодняшнего утра по всей стране, в разных городах, в том числе в Тбилиси, в районе Поничала ведутся следственные действия. На основании решения суда арестовано около 20 наркоторговцев, причастных к незаконному хранению-скупке-сбыту наркотических средств в крупном и особо крупном размере. Арестованы как грузинские, так и иностранные граждане. Полицейские мероприятия продолжаются в течение дня, и количество задержанных будет увеличиваться», — заявил Теймураз Купатадзе.
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