

Подозреваемый в убийстве застрелился во время ареста

20.12.2022 15:57





МВД Грузии сообщило о чрезвычайном происшествии — во время ареста по делу об убийстве подозреваемый покончил с собой.



История началась в Тбилиси, 18 декабря. Некий Г.С., 1987 года рождения, во время ссоры выстрелом в голову убил одного и ранил еще одного человека. После этого он скрылся с места происшествия вместе со своим знакомым.



Расследование привело сотрудников полиции в Лагодехский муниципалитет, где у родственников скрывался подозреваемый в убийстве. Увидев полицейских, он покончил с собой.



Свидетелями происшествия были сотрудники полиции и второй фигурант дела об убийстве в Тбилиси, который обвиняется в сокрытии преступления.



Расследование факта самоубийства подозреваемого ведет специальная следственная служба. МВД выразило готовность активно участвовать в следственном процессе.





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