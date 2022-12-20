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Подозреваемый в убийстве застрелился во время ареста


20.12.2022   15:57


МВД Грузии сообщило о чрезвычайном происшествии — во время ареста по делу об убийстве подозреваемый покончил с собой.

История началась в Тбилиси, 18 декабря. Некий Г.С., 1987 года рождения, во время ссоры выстрелом в голову убил одного и ранил еще одного человека. После этого он скрылся с места происшествия вместе со своим знакомым.

Расследование привело сотрудников полиции в Лагодехский муниципалитет, где у родственников скрывался подозреваемый в убийстве. Увидев полицейских, он покончил с собой.

Свидетелями происшествия были сотрудники полиции и второй фигурант дела об убийстве в Тбилиси, который обвиняется в сокрытии преступления.

Расследование факта самоубийства подозреваемого ведет специальная следственная служба. МВД выразило готовность активно участвовать в следственном процессе.


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