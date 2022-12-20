

Полиция в Грузии задержала 62 человека за совершение наркопреступлений

20.12.2022 17:58





В результате мероприятий в масштабах всей страны, полиция задержала по обвинениям в наркопреступлении 62 человека, в том числе 46 наркореализаторов. В связи с этим, в МВД Грузии состоялся брифинг, который провел директор главного департамента Криминальной полиции Теймураз Купатадзе.



По его информации, наркоторговцы задержаны в разных городах: Батуми, Зугдиди, Кутаиси, Озургети, Гори, Марнеули и Рустави, а также в нескольких районах Тбилиси, в том числе в поселке Поничала.



Совершенные обвиняемыми преступления наказываются лишением свободы на срок до 20 лет или пожизненным заключением.



Что касается фактов незаконного ввоза наркотиков в страну, то полиция арестовала около 20 граждан иностранных государств. По обвинению в наркопреступлении задержаны граждане Турции, Сербии, Азербайджана, Ирана, России, Украины, Египта, Латвии, Нигерии и Армении.



В этом году МВД арестовало на 68 наркоторговцев больше, чем в прошлом году.



«Всего в течение года полиция изъяла из незаконного оборота: 8 килограммов «героина», 8500 таблеток «субутекса» и «субоксина», 16 килограммов «кокаина», 6 килограммов «МДМА», 5 килограммов «Альфа ПВП», 4,5 килограмма «клефедрона» и других наркотических средств», — заявили в МВД.







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