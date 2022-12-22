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Минобороны США обнародовало новый пакет военной помощи Украине: Patriot, боеприпасы, бронетехника и снаряжение


22.12.2022   00:35


Согласно информации министерства, в состав пакета войдет одна батарея ПВО Patriot и боеприпасы к ней, дополнительные боеприпасы для HIMARS, 500 снарядов "Экскалибур", ракеты HARM, высокоточные авиационные боеприпасы, противопехотные боеприпасы "Клеймор", 45 000 снарядов калибра 152 мм, 20 000 снарядов калибра 122 мм, 50 тысяч 122-мм ракет к системам БМ-21 "Град" и 100 000 снарядов к танкам.

В список также вошли 10 минометов калибра 120 мм и 10 000 мин, 10 минометов калибра 82 мм и 10 минометов калибра 60 мм и более 2700 гранатометов.

Кроме того, Украине будут выделены 37 БТР "Cougar", 120 HMMWV, 6 бронированных грузовиков, системы тактической защищенной связи, терминалы спутниковой связи, приборы ночного видения и оптика, и бронежилеты.

Также выделяются средства на финансирование подготовки, технического обслуживания и содержания.

Детали военной помощи, выделенной из запасов Пентагона ($1 млрд):

• одна батарея Patriot и боеприпасы;
• боеприпасы к HIMARS;
• 500 артиллерийских снарядов 155 мм с точным наведением;
• 10 120-мм минометных систем и 10 тыс. 120-мм минометных выстрелов;
• 10 82-мм минометных систем;
• 10 60-мм минометных систем;
• 37 Cougar MRAP;
• 120 автомобилей HMMWV;
• 6 бронированных грузовиков общего назначения;
• неназванное количество HARM;
• неназванное количество JADM;
• более 2 700 гранатометов и стрелкового оружия;
• противопехотные боеприпасы "Клеймор";
• приборы ночного видения и оптика;
• тактические защищенные системы связи;
• бронежилеты.

Список военной помощи, предоставленной по программе USAI ($850 млн):

• 45 тыс. 152-мм артиллерийских снарядов;
• 20 тыс. 122-мм артиллерийских снарядов;
• 50 тыс. 122-мм реактивных снарядов к системам БМ-21 "Град";
• 100 тыс. 125-мм танковых боеприпасов;
• терминалы и услуги SATCOM;
• финансирование обучения, технического обслуживания.

В общей сложности США оказали Украине помощь в области безопасности на сумму более $21,9 млрд долларов с момента начала президентства Джозефа Байдена, в том числе около $21,2 миллиарда долларов с начала полномасштабного вторжения России 24 февраля.

Как сообщалось, в среду осударственный секретарь США Энтони Блинкен в среду объявил о выделении Соединенными Штатами нового пакета военной помощи Украине общей стоимостью $1,85 млрд. Также сообщалось о выделении Министерством обороны США дополнительных 850 миллионов долларов на оказание помощи Украине в области безопасности в рамках Инициативы содействия безопасности Украины.


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