

У России не хватает средств и персонала для наблюдения за оборонительными позициями - британская разведка

26.12.2022 13:43





Российские войска с октября в основном сосредоточились на строительстве оборонительных позиций вдоль многих участков линии фронта в Украине.



Об этом говорится в ежедневном отчете британской разведки, сообщает "Европейская правда".



Отмечается, что эти работы включают установление дополнительных полей противотанковых и противопехотных мин, что почти наверняка выходит за рамки российских доктринальных установок.



Впрочем, минные поля представляют эффективное препятствие для подготовленных войск только тогда, когда они прикрыты наблюдением и огнем.



"Главной проблемой для российских войск, вероятно, будет нехватка средств наблюдения и подготовленного персонала для эффективного мониторинга больших территорий новых минных полей", - говорится в сообщении.



Ранее сообщалось, что ключевым фактором, который ограничивает наступательный потенциал российских военных на территории Украины, является нехватка боеприпасов.





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