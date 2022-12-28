

Министр обороны поздравил с Новым годом детей погибших бойцов

28.12.2022 13:31





При организации Министерства обороны Грузии, в «Армихолле» состоялось предновогоднее мероприятие для детей военнослужащих, погибших в августовской войне 2008 года, международных миротворческих миссиях и при исполнении служебных обязанностей.



По информации Минобороны, министр обороны поздравил детей героев с Новым годом. Джуаншер Бурчуладзе и заместитель командующего Силами обороны, генерал-майор Заза Чхаидзе передали детям новогодние подарки.







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