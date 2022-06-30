

В Лагодехском заповеднике впервые обнаружили трюфели

30.06.2022 12:32





В Лагодехском заповеднике, на востоке Грузии впервые обнаружили ценные грибы – трюфели. Об этом журналистам сегодня сообщил руководитель охраняемой территории Георгий Суламанидзе.



Новость вызвала массу отзывов у грибников по всей стране, однако сенсацией не стала.



«Неужели они только сейчас об этом узнали, уже больше года в группу грибников выкладывают фото трюфелей», – написала в комментариях к посту телекомпании «Формула» пользователь Inga Odikadze.



Также быстро обнаружились люди, которые и раньше находили черные трюфели в Кахетии – в Кварели и в Лагодехи, а белые – на западе Грузии, в регионе Самегрело. В результате сошлись на том, что трюфели, как видно, впервые нашли именно на территории заповедника, поэтому к СМИ претензий быть не должно.



Георгию Суламанидзе пришлось объяснять, что он обнаружил летний черный трюфель (Tuber Aestivum) в Лагодехи буквально вчера — 28 июня.



Многие находящиеся в Европе грузинские пользователи подтвердили: во Франции, Германии и Италии трюфели – это деликатес, редкость и ценятся очень дорого: от 600 до 2500 евро за килограмм.



Обсуждение новости породило и много шуток:



Лагодехи предрекли «трюфельную лихорадку», обсуждали, почему до сих пор не налажены поставки ценного гриба в Европу и даже предлагали лозунг «Make Lagodekhi Great Again!».



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