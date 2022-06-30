

В 2021 году в Грузии скончались 59 906 человек

30.06.2022 12:55





В 2021 году в Грузии скончались 59 906 человек. Информацию об этом распространяет Национальная служба статистики Грузии.



По данным «Грузстата», среди причин смерти преобладают болезни системы кровообращения, на которые приходится 37.0 процентов. На COVID-19 приходится 18.8% и на опухоли – 12.8%.



«В зависимости от возраста меняются причины смерти в соответствии с основными классами. Среди умерших детей в возрасте до 5 лет доминируют нарушения, возникшие в перинатальный период. Среди лиц от 5 до 39 лет преобладают травмы, отравления и различные последствия внешнего воздействия, поскольку в упомянутой возрастной группе сравнительно высока вероятность несчастных случаев. У населения в возрасте 40 лет и старше в 2021 году среди причин смерти доминируют заболевания системы кровообращения и заболевание, вызванное новой коронавирусной инфекцией (COVID-19)», - говорится в распространенной информации.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ



