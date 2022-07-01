

На автобане у города Хопа обрушилась скала, есть жертвы

01.07.2022 12:22





В Турции на автобане у города Хопа обрушилась скала. Обвалившиеся глыбы упали на трайлеры. Случай произошел утром на автобане между городами Кемальпаша и Хопа.



По существующей информации, в результате происшествия погиб один человек, есть и пострадавшие.



По предварительным данным, повреждены четыре грузовика.



На месте происшествия ведутся работы по расчистке дороги.



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