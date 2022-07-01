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На автобане у города Хопа обрушилась скала, есть жертвы
01.07.2022 12:22
В Турции на автобане у города Хопа обрушилась скала. Обвалившиеся глыбы упали на трайлеры. Случай произошел утром на автобане между городами Кемальпаша и Хопа.
По существующей информации, в результате происшествия погиб один человек, есть и пострадавшие.
По предварительным данным, повреждены четыре грузовика.
На месте происшествия ведутся работы по расчистке дороги.
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