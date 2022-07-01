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На автобане у города Хопа обрушилась скала, есть жертвы


01.07.2022   12:22


В Турции на автобане у города Хопа обрушилась скала. Обвалившиеся глыбы упали на трайлеры. Случай произошел утром на автобане между городами Кемальпаша и Хопа.

По существующей информации, в результате происшествия погиб один человек, есть и пострадавшие.

По предварительным данным, повреждены четыре грузовика.

На месте происшествия ведутся работы по расчистке дороги.

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