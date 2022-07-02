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МВД Грузии задержало 26 человек на акции противников «Тбилиси Прайда»


02.07.2022   10:53


МВД Грузии задержало 26 человек на акции противников «Тбилиси Прайда» на Мтацминда. Об этом Первому каналу Грузии сообщили в пресс-службе ведомства.

Все 26 человек задержаны в административном порядке по статьям 166 (мелкое хулиганство) и 173 (сопротивление полиции).

По имеющейся информации, среди задержанных лидеры «Альт-Инфо» — Зураб Махарадзе и Ираклий Мартиненко, а также отец и сын Гурам и Александр Палавандишвили.

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